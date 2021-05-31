رسميا.. سحب تنظيم كوبا أمريكا من الأرجنتين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استبعاد الأرجنتين من تنظيم بطولة كأس كوبا أمريكا لسوء الأوضاع الصحية بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة يوم الجمعة المقبل (11 يونيو) على أن تستمر حتى العاشر من يوليو 2021.

وكان من المخطط أن تقام البطولة في الأرجنتين وكولومبيا، إلا أن الأخيرة طلبت تأجيل الحدث بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها نتيجة بعض الاحتجاجات الداخلية، ومع سوء الأوضاع الصحية في الأرجنتين بسبب كورونا تم سحب التنظيم منهما.

ونشر كونميبول بيانا رسميا، جاء فيه: "قرر كونميبول أنه -في ضوء الظروف الحالية- تم تعليق تنظيم كوبا أمريكا في الأرجنتين".

وأضاف: "تدرس كونميبول العروض المقدمة من البلدان الأخرى التي أبدت اهتمامًا باستضافة البطولة القارية.. وسيتم الإعلان عنها قريبا".

وأوضحت بعض التقارير أن الخيارات المتاحة لتنظيم البطولة تشمل تشيلي أو الولايات المتحدة الأمريكية.

كما لفتت التقارير الأوروبية إلى أن قرار كونميبول بسحب التنظيم من الأرجنتين في الوقت الحالي قد يعرض البطولة بأكملها لخطر عدم الإقامة.