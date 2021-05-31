رئيس بعثة سلة الزمالك: عزلنا أنفسنا عن الأزمات.. ولم يتحدث أحد عن المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد طارق السعيد رئيس بعثة الزمالك لكرة السلة في رواندا، أنهم عزلوا أنفسهم عن أزمات النادي الإدارية والمالية فور وصولهم إلى رواندا من أجل التركيز والاستعداد الجيد من أجل التتويج ببطولة أفريقيا للأندية.

وتُوج الزمالك بطلا لبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا برعاية الـNBA بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63-76) في المباراة النهائية مساء أمس الأحد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال السعيد: "فرحتنا كبيرة للغاية، لم نصدق أنفسنا، كان لدينا إصرار كبير للتويج بالبطولة".

وتابع: "تلك البطولة هي الأولى في أفريقيا برعاية الـNBA، تنظيم على أعلى مستوى من كل النواحي".

وواصل: "الجميع يعلم حجم الصعوبات التي يمر بها نادي الزمالك، لاعبو الفريق كانوا (رجالة)، لم يتحدث أحد عن الأمور المادية أو المستحقات، لم يحدث أن قال لاعب (مفيش فلوس مش هالعب)".

وأكمل: "كنا في وادي، وهذا سر من أسرار نجاحنا، عزلنا أنفسنا عما يحدث داخل النادي ودخلنا في قوقعة مغلقة وركزنا فقط على التتويج بالبطولة".

وأتم: "لمسنا تعاطف كل الجماهير مع الزمالك، الأهلي، الجزيرة، الاتحاد وكل الأندية في مصر".