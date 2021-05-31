مدرب الجونة: تواجد بواليا في لقاء الزمالك "محبة".. ومروان إضافة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

علق رضا شحاته مدرب الجونة، على تواجد والتر بواليا لاعب الأهلي في مباراة الجونة ضد الزمالك التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الجونة والزمالك سلبيا على ملعب خالد بشارة في مباراة الجولة 25 من المنافسة المحلية.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال: شحاته: "وضعنا سيناريوهات خلال مباراتنا ضد الزمالك، قمنا بإغلاق مفاتيح لعب الفريق الأبيض، بدأنا الشوط الثاني بشكل هجومي أفضل، لكن طرد العربي بدر أثر على مجريات المباراة واضطررنا لتغيير سيناريو المواجهة".

وعن سبب تواجد بواليا خلال المباراة، قال: "(جاي محبة)، علاقتنا ببواليا جيدة وعلاقته بالنادي خاصة للغاية".

وتابع ضاحكا: "(قلت له تعالى الجونة تاني)، بكل تأكيد أتمنى تواجد بإمكانيات والتر بواليا في فريقي".

وعن وضعه في الأهلي، أجاب: "فرص نجاحه في الأهلي مازالت قائمة، أتمنى نجاحه في الأهلي ويكسر الدنيا".

وعما أثير جول رغبته في ضم مروان محسن، علق قائلا: " مروان لاعب كبير، تعجبني طريقة لعبه، لكن لم نتطرق لهذا الموضوع".

وأتم: "مروان إضافة لنادي الجونة، لكن مازال الأمر مبكرا للحديث عن تلك الأمور".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع بواليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الجونة.