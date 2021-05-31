شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم "أفشة" مع الأهلى قبل الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى معاناته من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل ليتأكد غيابه عن الملاعب أسبوعين، وبذلك تحوم الشكوك حول مشاركته فى مباراة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، وتعرض أفشة للإصابة فى الدقائق الاخيرة من مباراة السوبر الأفريقى التى أقيمت بالدوحة.

ويواجه الأهلى نظيره الترجى التونسى فى نصف النهائى الأفريقى المرتقب، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 يونيو على ملعب رادس بينما تقام مباراة العودة يوم 25 على ملعب الأهلي والسلام بجولة الإياب، وتقام المباراتان في التاسعة مساء بتوقيت مصر وتونس.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقى على حساب نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلي إلى 2024، حيث يخوض أفشة موسمه الثاني مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة حتى الآن في 76 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة في آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين ، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دوري الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.