شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد صبري يضرب مرمى الأهلى بصاروخية لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا ينسى محمد صبرى نجم الزمالك الأسبق، واحداً من أجمل أهدافه التي سجلها في مباريات القمة، حينما هز شباك الأهلى بالدورى العام موسم 1998- 1999 بهدف صاروخى من مسافة 40 ياردة.

هدف صبرى وصف بأنه من أجمل الأهداف فى تاريخ لقاءات الاهلى والزمالك من وجهة نظر الكثيرين.

وجاء الهدف من تسديدة صاروخية نفذها صبري من خارج منطقة الجزاء في الزاوية التي يقف فيها الحضري حارس الأهلي، لكن سرعة الكرة ودقة اسديدها كانت اقوى من حارس الأهلى وقتها.