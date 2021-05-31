شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين لجنة التخطيط بالأهلي وموسيماني لحسم ملف الصفقات والمعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، خلال الفترة القادمة؛ لمناقشته في عدد من الملفات التي تخص فريق الكرة، سواء حسم مصير اللاعبين المعارين من العودة للفريق الأحمر أو تجديد إعارتهم أو الصفقات الجديدة التي ينوي مسئولو الأهلي إبرامها في الصيف، ومناقشته في اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف المقبل.

ويتطلع مسئولو الأهلي إلى حسم ملف اللاعبين المعارين مبكرا، وتحديد هوية اللاعبين الذين سيعودون للفريق الأحمر، من أجل بدء تسويق باقي اللاعبين من خلال تجديد إعارتهم لأندية الدوري المصري أو بيعهم للأندية الراغبة في الحصول على خدماتهم بشكل نهائي، وفقا لرؤية لجنة التخطيط والجهاز الفني.

وفي سياق آخر، أشعل حمدي فتحي المنافسة على وسط ملعب الأهلي، بعدما كانت المشاركة محسومة لصالح الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، واللذين كانا يشاركان بشكل أساسي طول الفترة الماضية منذ إصابة حمدي فتحي، ولكن الحسابات ستتغير مع عودة فتحي واستمرار تألق ديانج والسولية.

وقد تكون المنافسة مشتعلة أكثر منها فى المركز رقم "6" بوسط الأهلي بين حمدي فتحي وديانج، فى ظل تشابه أداء الثنائى، بينما الوضع مختلف بالنسبة لعمرو السولية الذى يلعب في المركز رقم "8" بوسط الأهلي وقد يكون مكانه محسوما لصالحه شكل كبير.

ورغم تألق اليو ديانج في الفترة الأخيرة وبات من أهم اللاعبين في تشكيلة النسور الحمر ويصنع الفارق في وسط ملعب الأهلي إذا ما كان في حالته، إلا أن عودة حمدي فتحي ستشعل المنافسة على مركز وسط الملعب.