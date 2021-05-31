شكرا لقرائتكم خبر عن برحلة إلى محمية الجفتون.. منتخب اليد يختتم معسكره في الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الاثنين معسكره التدريبي بأحد المنتجعات السياحية الرياضية بمدينة الغردقة.

ويخوض منتخب مصر عددا من المباريات الودية استعدادًا للأوليمبياد، حيث يلتقي نظيره الإسباني يوم 26 يونيو ومنتخب كرواتيا 29 يونيو، وبعدها يغادر لفرنسا للعب مع المنتخب الفرنسي يوم 5 يوليو، ثم يغادر بعدها إلى ألمانيا للعب مع منتخب البرازيل يوم 9 ومنتخب ألمانيا 10 يوليو وهي آخر المباريات الودية، استعدادًا للأوليمبياد.

وتم تنظيم رحلة بحرية ترفيهية إلى محمية جزيرة الجفتون على متن أحد اللنشات السياحية للاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري، وذلك بعيدا عن التدريبات البدنية الشاقة التي يؤديها المنتخب الوطني لكرة اليد وترفيها عن اللاعبين استعداد لاوليمبياد طوكيو الصيف الحالي.

وحرص روبيرتو جارسيا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الاطمئنان على رفع المعدل البدني للاعبين خلال الأيام الماضية بمعسكره في إحدى منتجعات مدينة الغردقة بعد أن اكتفى بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.

وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسبانى أعجابهم الشديد بالرحلة والأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج، وأشاد المدرب الإسبانى بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل معسكر المنتخب والإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وزار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في معسكرهم التدريبى المقام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

واطمأن الوزير على كافة التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بتنفيذ البرنامج التدريبى المخصص من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد للاعبين، وتقديم الدعم والمؤازرة لهم في إطار الاستعداد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"

اليوم منتخب اليد يختتم معسكر باحد المنتجعات السياحية الرياضية بالغردقة ورحلة بحرية ترفيهية لمحمية جزيرة "الجفتون"