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جورجينا تكشف مصير صديقها رونالدو مع يوفنتوس

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدثت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي ، مهاجم يوفنتوس الإيطالي عن قراره الخاص بمستقبله مع نادي السيدة العجوز.

وردت رودريجيز على أسئلة تتعلق بمستقبله الكروي أثناء تصويرها أحد المسلسلات الوثائقية مع شبكة «نتفليكس» في إسبانيا، زاعمه أنه سيستمر في صفوف السيدة العجوز.

ولطالما ارتبط اسم رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، الرقم الأعلى من نوعه في العالم خلف الأرجنتيني ليونيل أيقونة الإسباني والمتوج بها 6 مرات، بالرحيل عن تورينو.

لكن صديقة الدون، قالت إن رونالدو نجم فريق الإسباني السابق والمنضم منه إلى يوفنتوس في صيف عام 2018 نظير صفقة قياسية بلغ قوامها أكثر من 100 مليون يورو، سيستمر في البيانكونيري.

وقالت رودريجيز في معرض ردها على سؤال شخص يسألها عما إذا كان رونالدو سيغادر يوفنتوس في الصيف المقبل: «إنه سيبقى».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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