شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونميبول»: استبعاد الأرجنتين من استضافة كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الأحد أن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أمريكا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بتنظيم مشترك، لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 105 سنوات، في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو تموز.

لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد، والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول «بالظروف الحالية».

ولم يوضح الاتحاد القاري طبيعة هذه الظروف التي تسببت في القرار لكن الواقع أن الأرجنتين تعاني من ارتفاع عدد المصابين بكوفيد-19.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان مقتضب «يدرس الكونميبول العروض من الدول الأخرى التي أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية. سنعلن المزيد من التفاصيل قريبا».

وسيلتقي مسؤولون من الكونميبول اليوم الاثنين لتحديد الخطوات المقبلة بخصوص البطولة التي كان من المفترض إقامتها في 2020 وتأجلت لعام واحد بسبب الوباء.

وجاء إعلان يوم الأحد قبل حلول الساعة 11 مساء في الأرجنتين بعد أيام من تزايد المعارضة للبطولة سواء داخل الحكومة وخارجها.

وارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 بسرعة في مايو ما دفع الحكومة الأرجنتينية لاتخاذ إجراءات صارمة من أجل العزل العام.

وسبق أن قال جونزالو بيلوسو الأمين العام لاتحاد أمريكا الجنوبية إن هناك مباحثات مع مسؤولين في تشيلي حول إمكانية إقامة بعض مباريات هذه البطولة القارية هناك.