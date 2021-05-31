شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: نسعى للفوز بكوبا أمريكا المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تمنياته بالفوز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا القادمة، والتي من المقرر أن تنطلق مباريات الأرجنتين فيها يوم 13 يونيو أمام تشيلي.

وفي تصريحات أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية حول إمكانية الفوز باللقب، قال ميسي «لدينا نفس الرغبة، نحن نريد الفوز دائمًا مهما كان الخصم، هذا هو هدفنا الدائم».

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين كل من تشيلي الجمعة القادمة وكولومبيا الأربعاء بعد القادم، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ثم سيواجه منتخب تشيلي مرة أخرى يوم 13 يونيو، في كوبا أمريكا.

وتابع ميسي: «أنا متحمس للغاية ... أعتقد أننا في كوبا أمريكا الأخيرة تركنا صورة جيدة ولكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك، نريد مواصلة التطور واستعادة مستوانا».

وأكد ميسي أنه سعيد بوجوده في الفريق رفقة جميع زملائه في الفريق مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، ومؤكدًا صعوبة مواجهة تشيلي سواء في تصفيات كأس العالم أو في كوبا أمريكا.