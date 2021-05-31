شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إقامة بطولة كأس العالم للجمباز في مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الإثنين كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور إيهاب آمين رئيس اتحاد الجمباز، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان عن تفاصيل كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وكشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن 25 دولة أكدت مشاركتها فى منافسات كأس العالم للجمباز الفني، وبإجمالى 300 لاعب ولاعبة، بالبطولة التى تستضيفها مصر يونيو المقبل، ما هو إلا إعلان من العالم أجمع بقدرة مصر على التنظيم.

وأعرب صبحي عن سعادته باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز، والذى يقام على أرض مصر لأول مرة فى تاريخ القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة لسمعة مصر ومكانتها الجيدة فى تنظيم مختلف الأحداث الرياضية، خاصة فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على تواصل بصفة دائمة، من أجل خروج الحدث بالصورة الملائمة باسم ومكانة مصر الدولية.

وأكد الوزير أن الرياضة المصرية تشهد طفرة، في ظل الدعم المتواصل من القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الرياضة المصرية والرياضيين في مختلف المجالات.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية بصالة استاد القاهرة الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات، والمقرر لها خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021، يرافقه اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، وياسر زايد مدير البطولة، والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد.