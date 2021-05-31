شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد هاني مع الاهلي بعد تأكيد غيابه عن مباراة الترجي التونسي للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها محمد هانى، الظهير الأيمن للنادي الاهلي، إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ليتأكد غيابه عن الملاعب ثلاثة أسابيع، وبذلك يغيب اللاعب عن مواجهة إنبى بكأس مصر، وكذلك مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا، وتعرض محمد هانى للإصابة فى مباراة السوبر الأفريقي، التى حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد على حساب نهضة بركان المغربى والتى أقيمت بالدوحة.

ولعب محمد هاني مع الاهلي 190 مباراة، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وصنع 11 هدفا أخرى وتلقى 22 كارت أصفر، وتُوج مع المارد الأحمر بخمسة بطولات للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر ولقب للسوبر الأفريقى ومثله للسوبر المحلى ولقب لدوري الأبطال الافريقى.

ويواجه الاهلى نظيره الترجى التونسى فى نصف النهائى الافريقى المرتقب، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 يونيو على ملعب رادس، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 على ملعب الأهلي والسلام بجولة الإياب، وتقام المباراتان في التاسعة مساء بتوقيت مصر وتونس.

ويستعد الاهلى لمواجهة إنبى المقرر لها الجمعة المقبل بدور الستة عشر لكأس مصر، وحصل الفريق الأحمر على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب التتويج بكأس السوبر الافريقى على حساب نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.