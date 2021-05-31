شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة مصطفى فتحى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت مع الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.

ونجح ‏مصطفى فتحي فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف بجانب صناعته لـ 5 أهداف ليكون قد ساهم في "13" هدفا مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الميركاتو الشتوي الماضي، وإستطاع اللاعب بذلك التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015-2016 والتى سجل خلالها "5" أهداف، وأصبح هذا الموسم الأكثر الذي يُساهم فيه بالأهداف.

وأوصى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، بضرورة عودة مصطفي فتحي بعد متابعته مع سموحة في المباريات الأخيرة، وقام بتقديم تقرير عن اللاعب لكارتيرون ليوافق المدير الفني على عودته بالموسم الجديد ليصبح أحد العناصر بالقائمة البيضاء.

بدأ مصطفي فتحى مسيرته الكروية فى موسم 2012 / 2013 حينما انتقل إلى نادى بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً فى مشواره الكروى وتدوين اسمه فى تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.