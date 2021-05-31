شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة مصطفى فتحى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت مع الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.
ونجح مصطفى فتحي فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف بجانب صناعته لـ 5 أهداف ليكون قد ساهم في "13" هدفا مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الميركاتو الشتوي الماضي، وإستطاع اللاعب بذلك التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015-2016 والتى سجل خلالها "5" أهداف، وأصبح هذا الموسم الأكثر الذي يُساهم فيه بالأهداف.
وأوصى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، بضرورة عودة مصطفي فتحي بعد متابعته مع سموحة في المباريات الأخيرة، وقام بتقديم تقرير عن اللاعب لكارتيرون ليوافق المدير الفني على عودته بالموسم الجديد ليصبح أحد العناصر بالقائمة البيضاء.
بدأ مصطفي فتحى مسيرته الكروية فى موسم 2012 / 2013 حينما انتقل إلى نادى بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً فى مشواره الكروى وتدوين اسمه فى تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.
فى موسم 2017 رحل مصطفى فتحى عن نادى الزمالك فى رحلة احترافية بالدورى السعودى، وبالتحديد فى فريق التعاون، قبل أن يعود مجدداً إلى بيته الأبيض فى موسم 2018 ثم يخرج معاراً هذا الموسم لفريق سموحة السكندرى.
وتوج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريقى.
وتمسك مصطفى فتحى بالرحيل من الزمالك على سبيل الإعارة في يناير الماضي؛ بسبب تراجع مستواه في فترة تواجده في القلعة البيضاء، والذي يعود لغيابه عن المشاركة؛ بسبب الإصابة ووجود تخمة من اللاعبين في نفس مركزه.
وكان مصطفى فتحي شارك في 148 مباراة في مسيرته مع الزمالك في مختلف البطولات الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى ودورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ونجح في تسجيل 24 هدفا، وصناعة العديد من الأهداف لزملائه خلال مسيرته مع الفريق الأبيض.