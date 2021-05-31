شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلغى فكرة الاستمرار فى معسكر الجونة بعد تأجيل لقاء المقاصة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، فكرة الاستمرار في معسكر الجونة، بعد الانتهاء من مواجهة الفريق الساحلى في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وكان من المقرر أن يستمر فريق الزمالك فى معسكر الجونة لحين التوجه إلى السويس استعدادًا للقاء مصر المقاصة، إلا أن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة التى كان محددا لها يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، لأجل غير مسمى.

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة، نظرًا لعدم الحاجة للاستمرار فى معسكر الجونة، خاصة أن أول مباراة للفريق ستكون أمام أسوان يوم 16 يونيو المقبل فى الدورى.

من ناحية أخرى، منحت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الدولى التونسى فرجانى ساسى جزءًا من مستحقاته المالية المتأخرة، لإبداء حسن النية فى رغبة الإدارة لحسم ملف التجديد، كما وعدت اللجنة اللاعب بمنحه باقى مستحقاته المتأخرة فى حال الموافقة على التجديد، مع منحه مقدم التعاقد الجديد.

وكان من المفترض أن تعقد اللجنة جلسة مع فرجانى ساسى عقب مواجهة الجونة المقرر لها مساء اليوم، الأحد، على ملعب خالد بشارة لحسم ملف التجديد، إلا أن اللاعب سافر إلى تونس مستغلاً إيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، على أن ينضم لمعسكر منتخب بلاده يوم 2 من الشهر المقبل.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الزمالك استقر على العرض المالى الذى سيقدمه لفرجانى ساسى ويصل إلى مليون و800 ألف يورو فى الموسم، على أن يتم توفير الفارق المالى بين عرض الزمالك وطلبات اللاعب عن طريق حملات إعلانية يقوم اللاعب بتصويرها، كنوع من أنواع الترضية لفرجانى ساسي.

كما يتضمن عرض الزمالك جدولة زمنية محددة لمستحقات اللاعب القديمة والتى تصل إلى 650 ألف يورو، وهى العقبة الأولى فى ملف تجديد فرجانى ساسي.

وغادر ساسى القاهرة دون أن يحسم ملف تجديد عقده مع الزمالك، وهو ما دفع إدارة الزمالك إلى مطالبة اللاعب بإعلان موقفه النهائى من التجديد، وعدم المماطلة، كما قررت الإدارة عقد جلسة مع فرجانى عقب عودته من تونس، على أن تكون الجلسة غير مرتبطة بوجود وكيل أعماله حتى يتم الانتهاء من عملية التفاوض بشكل سريع وتحديد وجهة اللاعب المقبلة بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وقال محمد الإتربى نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك: "نرغب فى التجديد لساسى فهو لاعب مهم للفريق، ولكن بشرط أن يكون البقاء هو رغبته، وأن يكون التجديد بطلبات مشروعة تستطيع اللجنة تلبيتها".