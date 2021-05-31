عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جورجينا تكشف عن مستقبل كريستيانو رونالدو

الإثنين 31 مايو 2021

الخليج 365

كشفت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عن مستقبله خلال زيارتها لإسبانيا وأجابت بوضوح عن سؤال وجهها لها أحد الأشخاص حول إن كان سيبقى في فريقه أو يرحل مع فترة الانتقالات.



ونشرت صحيفة "ماركا" الفيديو وخلاله تظهر جورجينا رودريجيز تجيب عن السؤال حول هل كريستيانو رونالدو سيرحل عن يوفنتوس أو سيبقى والتفت لصاحب السؤال وقالت بحسم: "سيبقى".

واقترن اسم رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما لمحت والدته بإمكانية عودته إلى نادي طفولته سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الوقت الذي لم يستبعد فيه انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان كريستيانو رونالدو يفضل العودة لريال مدريد لكن فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي أغلق أمامه الباب للعودة كلاعب.

ومع تعيين ماسيميليانو أليجري مدربا ليوفنتوس خلفا لأندريا بيرلو زادت الشائعات حول رحيل النجم البرتغالي لكون علاقته بالمدرب العائد للسيدة العجوز لم تكن جيدة.

وانضم كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد، براتب سنوي قدره 31 مليون يورو، وخلال تلك الفترة شارك "صاروخ ماديرا" في 133 مباراة سجل فيها 101 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين، وتوج هدافا للدوري في الموسم المنصرم، برصيد 29 هدفا.