شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة النجوم تشعل الخلافات بين مجلس الإسماعيلي واللجنة الفنية بالنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت حدة الخلافات بين اللجنة الفنية بالإسماعيلي، برئاسة على أبو جريشة، وعضوية عماد سليمان ومجلس إدارة النادى الأصفر، برئاسة إبراهيم عثمان، بسبب قضية إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، والتي تسببت في خصم 3 نقاط من رصيد الإسماعيلي، حيث تتهم اللجنة الفنية مجلس الإدارة بالتسبب في هذا الأمر، خاصة أنه رفض تدخلها، وأعلن أنه سيتولى الأمر، ليفاجأ الجميع بخسارة القضية وخصم 3 نقاط من النادي، كادت تكون سببًا في توديع الدوري الممتاز، رغم التعاقد مع إيهاب جلال، كمدير فني للفريق، وتحسن نتائج الفريق.

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي، فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات، وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013، قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز.

تعود الواقعة إلى يوم 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى وكان معاراً من النجوم.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة قد حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى وقت انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

واستند الطويلة فى شكواه إلى العقد المبرم بينه وبين إدارة الإسماعيلى خلال انتقال اللاعب للإسماعيلي، والذى ينص على حصول نجوم المستقبل على 50% من قيمة انتقاله لأى نادٍ.