شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات الجماعية غدا بعد راحة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية، غدا الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 72 ساعة، بعد انتهاء مباراة السوبر ضد نهضة بركان المغربي، والتي انتهت بفوز المارد الحمر بهدفين نظيفين وتتويجه بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، ضمن التحضير لمباراة إنبي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق الأحمر راحة للتخلص من حالة الإجهاد؛ بسبب جولة السفر من القاهرة إلى جوهانسبرج، لخوض مباراة صن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم التوجه إلى قطر لمواجهة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي، وأخيرا العودة إلى القاهرة بعد رحلة سفر طويلة وشاقة.