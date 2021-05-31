شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصرى البورسعيدى يخشى مفاجأت أسوان بدور الثمانية لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى، نظيره أسوان في التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر في مواجهة صعبة ومثيرة كعادة لقاءات الكأس.

وتأهل المصرى البورسعيدى لهذا الدور عقب تخطى عقبة المنصورة بثلاثية دون رد في دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16 للمسابقة.

فيما فاز أسوان على سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة ثم تخطى عقبة الجونة بهدف دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات بغية حصد فوز في كأس مصر بحثاً عن استكمال مشوار البطولة للمحطة النهائية، ويقدم المصرى موسماً متميزاً على صعيد بطولة الدوري حيث يحتل المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدف ، وتعادل مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق في أخر ظهور له بالدوري.

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة انتصارات الكأس لخطف تذكرة الصعود لدور الأربعة للبطولة ، ويقدم زهرة الجنوب مستوى متفاوت على صعيد بطولة الدوري هذا الموسم حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً ، وخسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.