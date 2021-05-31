الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من الترشح في انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه يحترم قرارات المحكمة الأخيرة بشأن إلغاء قرار الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، لمدة 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة القلعة البيضاء.

وقال حطب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" نحترم قرارت المحكمة ولا خلاف في ذلك ولا تعليق على القرارات، لكن نعطي أنفسنا الحق طبقا للقانون في اجراء الطعن على القرار ونحتفظ بحقنا".

وأضاف:" قرار الإيقاف لمجلس إدارة الزمالك كان بناء على ملاحظات وشبهة مخالفات مالية والجهات المعنية تحقق في ذلك ولها قرارها".

وأوضح، أن المحكمة أشارت في نهاية حكمها أن المجلس موقوف ومستبعد حتى نهاية التحقيق أو نهاية مدة المجلس ايهما اسبق.

وعن موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة رد حطب قائلا:" تسأل المحكمة بعد الوقف من قبل الشباب والرياضة والاستبعاد ما هو مصير الترشيح والدخول في الانتخابات".

وأتم :" من وجهة نظري شخص موقوف ومستبعد اتصور انه سيكون بعيد عن الترشح للانتخابات المقبلة وهذا على قدر علمي الضعيف في الأمور القانونية ولكن تسأل الجهات القانونية في هذا الأمر".