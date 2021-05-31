أشرف حكيمي يقترب..باريس سان جيرمان يوافق على شرط انتر ميلان!

اقترب وصيف الدوري الفرنسي “باريس سان جيرمان” من التوصل لاتفاق مع انتر ميلان لضم الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما وافق على بنود الصفقة المحتمل اعلان تفاصيلها الكاملة قريبًا.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن موافقة باريس سان جيرمان على انفاق مبلغ 60 مليون يورو لضم أشرف حكيمي من انتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأضاف نفس المصدر “إدارة النادي الباريسي مستعدة لتسديد المبلغ المطلوب من الجانب الإيطالي، ولا توجد لديها مشكلة في دفع الـ 60 مليون يورو، لكنهم سيحاولون تقليص المبلغ بعض الشيء من خلال عرض بعض اللاعبين غير المرغوب استمرارهم ليكونوا ضمن الصفقة”.

وطلب باريس سان جيرمان من مسؤولي انتر ميلان التفكير في هذا العرض جيدًا إذا ما أرادوا التسريع من عملية المفاوضات واتمام الصفقة في الوقت المناسب.

ويُعاني نادي انتر ميلان الايطالي من أزمة مالية طاحنة منذ نهاية العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ستكلفه بالضرورة معظم نجومه، الأمر الذي دفع بطل السيري آ “أنطونيو كونتي” نحو تقديم استقالته لعدم اعجابه بما تنوي شركة سونينج – المالكة لنادي انتر ميلان – فعله خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وزعمت تقارير صحفية خلال سوق الانتقالات الشتوية 2021، بدء شركة سونينج عملية البحث عن مستثمرين جدد لشراء أسهم في النادي.

ويبدو أن الشركة فشلت في إيجاد مُستثمرين جدد لهذا ستبدأ عملية بيع بعض النجوم لتسديد الديون المتراكمة التي تتراوح قيمتها ما بين 350 إلى 400 مليون يورو.

وكانت صحيفة كوريري ديلو سبورت قد أكدت طلب شركة سونينج لمبلغ 950 مليون يورو لبيع انتر ميلان قبل سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن هذا الرقم قد ينخفض لـ 850 مليون يورو حتى بعد تمكن النيراتزوري من التتويج بلقب السيري آ للمرة الأولى منذ عام 2010.