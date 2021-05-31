شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية الموسم مع ليفربول.. محمد صلاح يواصل كسر الأرقام التاريخية في القارة العجوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم الدولي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في كسر عدد من الأرقام التاريخية هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي.

وفي رابع مواسم صلاح مع ليفربول، تمكن من تسجل 31 هدفا خلال 51 مباراة في جميع المسابقات، واحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وحصل على جائزة الأفضل في ليفربول بتصويت الجماهير.

كما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا فأكثر في 3 مواسم منفصلة بالدوري، وثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

واستمرارًا في كسر الأرقام التاريخية، وتجاوز ستيفن جيرارد وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، ومن أفضل 30 هدافًا في تاريخ البطولة، حيث أحرز 28 هدفًا في دوري الأبطال.