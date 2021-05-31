شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح لـ تليفزيون الخليج 365: الاهلي يتفوق على الزمالك في بدلاء الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم الزمالك السابق، فكرة تعاقد القلعة البيضاء مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش، في نهاية الموسم حال عدم عودته للجزيرة.

وأكد مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بـ"تليفزيون الخليج 365"، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن الزمالك يمتلك لاعبين كثيرين أفضل من عمرو جمال، مثل أسامة فيصل، وهو مهاجم واعد يفيد الأبيض أكثر من جمال الذى أراه عاديا.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، إن الزمالك يحتاج مهاجما أفريقيا قويا يعوض غياب مصطفى محمد في مركز رأس الحربة، وأن هناك أزمة في بعض المراكز لا تقل عن 5 أو 6 لاعبين حتى يستطيع الفريق الاستمرار في المنافسة على البطولات.

وكشف عبد اللطيف، أن الاهلي يتفوق على الزمالك في وجود لاعبين على دكة البدلاء في مراكز الأطراف الهجومية، حيث يوجد في الأحمر وليد سليمان وكهربا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، بينما الأبيض لا يوجد به إلا بن شرقى وزيزو.

وأكد مهاجم الزمالك الأسبق أن عودة مصطفى فتحى للقلعة البيضاء ضرورى جدا؛ لأنه استعاد الكثير من مستواه خلال تواجده في الإعارة بسموحة، وعند رجوعه سيكون له دور في حالة توظيفه بشكل جيد.

وتعادل الزمالك مع الجونة سلبيا، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدوري الممتاز، ليرتفع رصيده الزمالك إلى 55 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.