شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح لـ تليفزيون الخليج 365: الزمالك تأثر بغياب بن شرقي.. وأحمد عيد "مؤدي" فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض فرطوا في فوز مهم في مشوار بطولة الدوري، بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف.

وقد تعادل الزمالك مع الجونة سلبيا، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثانى عشر.

وقال مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات للاستوديو التحليلى بـ"تليفزيون الخليج 365"، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الزمالك عانى من غياب أشرف بن شرقى الموقوف، وهو لاعب مؤثر جدا في صفوف الفريق؛ لأنه يتميز بالتحركات الإيجابية بقيادة الهجمات وإحراز الأهداف، خلاف زيزو الذى يبذل مجهودا ولكن غير مؤثر؛ لأن كل شغله خارج منطقة الجزاء.

ويرى وليد صلاح عبد اللطيف أن مشاركة أحمد عيد في الجبهة اليمنى جاءت اضطرارية؛ بسبب غياب الثنائي حازم إمام للإصابة وحمزة المثلوثى للإيقاف، وعيد لاعب جيد مؤدى فقط، ويحتاج الكثير للعب في صفوف نادى الزمالك، ولذا الأفضل له الخروج للإعارة والعودة إذا طور مستواه كما يفعل الأهلي في عدد كبير من لاعبيه.

وأشاد مهاجم منتخب مصر الأسبق، بمشاركة محمد أشرف روقا في وسط الملعب، ليعوض غياب طارق حامد الموقوف؛ لأن روقا يعد أفضل كثيرا من محمود عبد العزيز في الشق الهجومى.