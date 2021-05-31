شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: أتمنى تواجد مروان محسن في الجونة.. وزيارة بواليا كانت ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أنه لم يتطرق لموضوع ضم مروان محسن، مشيرا إلى أنه سيكون إضافة لو انضم إلى الفريق، وتمنى وجود لاعب مثله في هجوم فريقه.

وقال شحاته، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "تواجد والتر بواليا في مدرجات مباراة الزمالك للدعم فقط، وليس لرغبته في العودة إلى الجونة؛ لأن علاقته جيدة بكل مسئولي النادي الساحلي، مشيرا إلى أنه طلب عودة بواليا للجونة بشكل ودي من اللاعب؛ لأنه لاعب كبير وسيكون إضافة للجونة لو عاد مرة أخرى.

وأضاف أن بواليا لديه الفرصة لتقديم نفسه بشكل مختلف مع الأهلي بشرط التوفيق، وأن يسجل أكثر من هدف، وبعدها سيستطيع تقديم نفسه بشكل أفضل؛ لأن إمكانياته تؤهله لتحقيق الإضافة في هجوم الأهلي.

وعن الروح العالية التي يظهر عليها لاعبوه في مباريات الفرق الكبيرة، مثل الأهلي والزمالك، أكد أن الدوافع لدى اللاعبين ورغبتهم في تقديم نفسهم بشكل أفضل هو سبب الروح العالية التي يؤدي بها اللاعبون في مبارياتهم ضد القطبين.