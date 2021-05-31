شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع برؤساء الأندية اليوم للمرة الثالثة لمناقشة أزمات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الاثنين اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، اجتماعا برؤساء أندية الدورى الممتاز للمرة الثالثة، من أجل مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمباريات الدوري الفترة المقبلة، وأيضا مناقشة المباريات المتبقية من كأس مصر، وموعد استئناف البطولة.

كما تضمنت الدعوة التي أرسلتها الجبلاية للأندية، أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة الموقف الخاص بلقاح كورونا، وحصول الأندية عليه توفيرا للنفقات بدلاً من إجراء مسحات كل عدة أيام.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يوجه فيها اتحاد الكرة الدعوة لرؤساء الأندية، من أجل مناقشة موقف الدوري؛ بسبب ضغط المباريات ولعب البطولة بدون اللاعبين الدوليين.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.

وسبق وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.