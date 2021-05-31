الامارات | كانتي أبرز المرشحين لجائزة الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي أبرز المرشحين لجائزة الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب وسط تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي، أبرز المرشحين لحصد جائزة لاعب الأسبوع في أوروبا، خلال الأسبوع الحالي، بعدما قاد «البلوز» للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وذكر الحساب الرسمي لدوري الأبطال على «تويتر»، أن المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع هم: نغولو كانتي، ريس جيمس، كاي هافيرتز (تشيلسي)، وفيل فودين (مانشستر سيتي). يذكر أن تشيلسي حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز به للمرة الأولى في نسخة 2012، على حساب بايرن ميونيخ في المباراة النهائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news