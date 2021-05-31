الامارات | شباب الأهلي لا يفكر في تفعيل بند شراء كارتابيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي لا يفكر في تفعيل بند شراء كارتابيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي شباب الأهلي لا يفكر في شراء عقد اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، عقب انتهاء إعارته من ديبورتيفو لاكورونا إلى «فرسان دبي» بنهاية الموسم الحالي، موضحة أن كارتابيا سيعود إلى النادي الإسباني.

وأوضحت صحيفة «ريازور» أن إدارة ديبورتيفو لاكورونا تسعى إلى بيع فيدريكو كارتابيا، عقب عودته إلى الفريق، خصوصاً أنه عقده يمتد مع النادي الإسباني حتى يونيو 2022، بينما أشارت إلى أن شباب الأهلي لم يطلب تفعيل بند شراء عقد اللاعب الأرجنتيني.

وأضافت: «شباب الأهلي لم يتواصل مع إدارة النادي، ولا يفكر في استعارة كارتابيا مجدداً أو شراء عقده، ما يضع إدارة ديبورتيفو لاكورونا أمام أزمة، بسبب الراتب المرتفع الذي يحصل عليه اللاعب الأرجنتيني، خصوصاً أنها كانت تأمل أن تستمر إعارة كارتابيا إلى شباب الأهلي للموسم الثالث على التوالي، أو أن يقوم (فرسان دبي) بشراء عقد اللاعب بشكل نهائي».

ورغم تألق فيدريكو كارتابيا في مباراة شباب الأهلي والنصر في نهائي كأس رئيس الدولة، وإحرازه هدفي فوز «فرسان دبي» بالمباراة من ركلتي جزاء، إلا أن تكرار إصابته أكثر من مرة خلال الموسم الحالي، أسهم في عدم رغبة الجهاز الفني في تجديد إعارته أو شراء عقده من ديبورتيفو لاكورونا، إذ شارك كارتابيا في 13 مباراة فقط من إجمالي 26 مباراة خاضها شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، بينما لعب ست مباريات في كأس الخليج العربي.

وأحرز كارتابيا هدفين في الدوري، وأسهم في إحراز أربعة أهداف من خلال تمريراته الحاسمة، بينما أحرز أربعة أهداف في كأس الخليج العربي، إلى جانب إحرازه هدفين في كأس رئيس الدولة.

• إدارة ديبورتيفو لاكورونا تسعى إلى بيع كارتابيا عقب عودته إلى الفريق.

• كارتابيا شارك في 13 مباراة فقط مع شباب الأهلي ببطولة الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news