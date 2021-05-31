الامارات | 20 فاعلية للنساء في «صيفنا نشاط وحيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فاعلية للنساء في «صيفنا نشاط وحيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة رياضية جديدة للسيدات، حملت شعار «صيفنا نشاط وحيوية»، وتبدأ في الأول من يونيو وتستمر حتى 31 أغسطس المقبلين.

وقال مجلس دبي، في بيان صحافي، إن تلك المبادرة تهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، للمحافظة على نشاطهن وحيويتهن خلال إجازة الصيف.

وأضاف البيان: «تتضمن المبادرة تنظيم أكثر من 20 فعالية مخصصة للسيدات، ستجرى بالتنسيق مع عدد من الأندية والأكاديميات والشركات المنظمة للفعاليات الرياضية، ومن أبرزها دوري البادل تنس للسيدات، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة وتنظمه شركة ماتش سبوت الرياضية».

وأضاف: «سيتم تنظيم فعالية يوغا في الثلج، التي ستكون تجربة جديدة وفريدة من نوعها، وستقام للمرة الأولى في (سكي دبي) بمول الإمارات، وتتضمن الفعاليات أيضاً تنظيم فعالية التنس الشاطئي للسيدات، التي ينظمها نادي دبي للسيدات، وبطولة الاسكواش التي تشرف عليها أكاديمية دبي للاسكواش».

كما تتضمن المبادرة تنظيم بطولة البولينغ للسيدات في مركز دبي الدولي للبولينغ في الممزر، وسباقين للجري داخل القاعات المغلقة في «مردف سيتي سنتر» و«ابن بطوطة مول»، وبطولة ترايثلون داخلي بتنظيم «هوبا سبورت»، كما سيتم تنظيم فعاليات عدة في نادي النصر، أبرزها بطولة الريشة الطائرة، وتنس الطاولة، الشطرنج، السباحة.

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