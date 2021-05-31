الامارات | اتحاد الكرة يبدأ تنفيذ استراتيجية 2038

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ تنفيذ استراتيجية 2038 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اتحاد كرة القدم إن مجلس الإدارة استعرض استراتيجية كرة القدم ورؤية 2038، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، خلال حفل أقيم في «برواز دبي»، حيث وجّه المجلس بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي تضمنت ستة محاور رئيسة و31 مبادرة، لضمان الوصول إلى الأهداف الموضوعة في هذه الاستراتيجية.

وأكد المجلس، في بيان صحافي، دعمه غير المحدود للمنتخب الوطني الأول خلال مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدولة من الثالث إلى 15 يونيو، وتوفير كل ما يحتاج إليه لضمان تحقيق المطلوب والتأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أمس، في دبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء.

واعتمد المجلس يوم 30 يونيو المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية، عبر تقنية الاتصال المرئي، كما اعتمد تشكيل لجنة كرة القدم الشاطئية برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، علي حمد، وعضوية إبراهيم المنصوري وأحمد المصعبي وآدم النعيمي وخالد الرئيس، بحيث تكون اللجنة مسؤولة عن نشاط كرة القدم الشاطئية خلال الفترة المقبلة، وتم الاطلاع أيضاً على تقرير دوري الكرة الشاطئية الذي أقيم أخيراً، ونشاط المنتخب للفترة المقبلة، وكذلك المسابقات التي سيتم تنظيمها بهدف نشر اللعبة أكثر.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، الذي تضمّن برامج منتخباتنا الوطنية استعداداً للمشاركة في العديد من البطولات الكروية على مستوى المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين، وكذلك البرامج والدورات والورش التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الفترة المقبلة.

واطلع المجلس كذلك على توصيات لجنة المسابقات، في ما يتعلق ببطولات المراحل السنية المقترحة للموسم الرياضي 2021-2022، وإعداد اللاعبين والفئات المسموح بتسجيلها، وذلك بعد سلسلة من الورش الفنية والاجتماعات مع ممثلي الأندية، وكذلك الفرق المشاركة في مسابقتَي دوري الدرجتين الأولى والثانية، ودوري الدرجة الثالثة الذي سيشهد مشاركة 10 فرق.

وذكر البيان أن مجلس الإدارة اطلع على آخر التحضيرات الخاصة بالتصفيات الآسيوية المشتركة، من خلال تقرير موسع قدمته الأمانة العامة اشتمل على الاتفاقات التي قام بالاتحاد بإبرامها مع عدد من المؤسسات والجهات التي تسهم في دعم جهود الاتحاد في هذه الاستضافة التي ستقام على مدار أسبوعين، واطلع المجلس على جاهزية فرق العمل المختلفة ومواعيد وصول المنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي، ومقر إقامتهم، وملاعب التدريب والمباريات، وغيرها.

وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من جميع إدارات ولجان الاتحاد والأمانة العامة، من أجل نجاح الموسم وإخراجه بالصورة التي نالت استحسان الجميع، وكذلك الشكر والتقدير لفريق العمل الذي أشرف على المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، بين فريقَي شباب الأهلي والنصر.

• اعتماد تشكيل لجنة كرة القدم الشاطئية برئاسة علي حمد.

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