الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغلال

استغل اتحاد لعبة جماعية تعيين زوجة أحد الصحافيين، في منصب منسّقة مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد، للضغط على الزوج لتسخير وسيلته الإعلامية في خدمة الاتحاد، وتجنب نشر الأخبار السلبية.

أوسوريو

المدرب الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، لن يوافق على العرض الذي تلقاه من أحد أندية دوري الخليج العربي، وفقاً لما صرح به لإذاعة «آر سي إن» الكولومبية، مشيراً إلى أن أسرته ترغب في البقاء بكولومبيا، إذ تلقى عرضاً من نادي أميركا دي كالي، وأنه يفكر في قبول العرض.

تدخلات

كشف أحد المدربين الذين تمت إقالتهم، للمقربين منه، أن سبب رحيله عن تدريب الفريق هو رفضه الاستجابة لرغبة مسؤولين في شركة كرة القدم التدخل في عمله، وفرض بعض الأسماء على التشكيلة الأساسية، ما دفعهم لإصدار قرار بإقالته.

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