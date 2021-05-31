شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع الجونة.. الزمالك راحة من التدريبات 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية لمدة خمسة أيام بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.