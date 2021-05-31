الهلال يحتفل بالفيصلي.. الوحدة والقادسية «باي باي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زين الهلال ليلة تتويجه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية مثالية عندما تغلب على الفيصلي 3/ 2 في المباراة التي جرت على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهيري وحفل مميز احتفاء بالبطل وبختام البطولة.

في المقابل، ذرف لاعبو الوحدة والقادسية الدموع نتيجة هبوطهما إلى دوري الدرجة الأولى برفقة العين، بعد أن مكث الوحدة بدوري المحترفين 3 مواسم، حيث صعد في 2018، فيما عاد القادسية سريعا إلى دوري الأولى بعد موسم واحد بدوري الأضواء.

كما ثبتت الجولة الـ30 الأخيرة أمس، الفرق المشاركة بدوري أبطال آسيا، وهي الهلال البطل والشباب الوصيف والفيصلي بطل كأس الملك، والاتحاد ثالث الدوري، والأخير سيخوض الملحق المؤهل لدور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

الهلال والفيصلي

بمظهر بديع احتفلت جماهير الهلال التي توشحت اللون الأزرق بفريقها المتوج مسبقا بالبطولة، بعد أن هيأت نفسها للمشاركة في حفل لقب الدوري رقم 17 والبطولة رقم 62 في تاريخ الفريق.

واكتملت الفرحة بالفوز على الفيصلي 3/2 ليضاء ملعب الدرة بقناديل زرقاء غطت جنباته.

وفي مشهد يندر على مستوى عالم المستديرة اجتمعت 4 أشياء في المباراة، حيث جمعت بين بطل الدوري وبطل الكأس، كما نصب لاعبو الفريقين ممرا شرفيا احتفاء ببطولتيهما، إضافة إلى أن المواجهة كانت الأخيرة لمدربي الفريقين خوسية مواريس (الهلال) وشاموسكا (الفيصلي) بعد انتهاء مهمتيهما بنهاية اللقاء. كما اكتمل مدرج الفريق المضيف (الهلال) بالنسبة المئوية المعلنة من الحضور الجماهيري بعد تنازل الفيصلي عن حصته.

وودع الهلال موسمه الشاق والطويل بـ 61 نقطة، بعد أن سجل له أمس كل من سيبستيان جوفينكو وسالم الدوسري (ضربة جزاء) والبديل عبدالله الحمدان في الدقائق 27 و59 و69، فيما سجل للفيصلي جويليرمي أوجوستو (29) وجوليو تافاريس من ضربة جزاء (90) ليتوقف رصيد الفريق عند النقطة الـ 36.

وشهدت المباراة خروج هداف البطولة والهلال بافيتيمبي قوميز مصابا في الدقيقة الـ 25 وحل صالح الشهري مكانه.

الرائد والفتح

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة أكد الرائد بقاءه بعد تعادله مع الفتح 2/2، حيث رفع رصيده إلى 36 نقطة محتلا بها المركز التاسع، فيما رفع الفتح السابع رصيده إلى 42 نقطة.

وبدأ الرائد التلاعب بأعصاب جماهيره عندما سمح للفتح بافتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه الجزائري العربي سوداني في الدقيقة 41، خاصة وأن الفريق كان مهددا بالهبوط، إلا أنه انتفض سريعا وسجل هدفين سريعين في الدقيقتين 45 و46 عن طريق حسن الشويش والمغربي كريم البركاوي (ضربة جزاء)، فيما عادل الفتح النتيجة عن طريق كريستيان كوفينا عند الدقيقة الـ 73.

الشباب والوحدة

بعد أن قضى في دوري المحترفين الذي صعد إليه في 2018 مواسم ناجحة من بينها الموسم الماضي بحلوله رابعا، رفع الوحدة الراية البيضاء وودع دوري الأضواء عائدا إلى دوري الدرجة الأولى إثر خسارته أمام مضيفه الشباب 0 /3 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر نادي الشباب.

أنهى الشباب الشوط الأول بهدف مبكر سجله البرتغالي مارتينيز من تسديدة من على رأس منطقة الجزاء مع الدقيقة 7.

في الشوط الثاني أضاف الشباب الهدف الثاني عن طريق النيجيري إيجالو (54) الذي أضاف الهدف الثالث أيضا في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز الـ 15 قبل الأخير، أما الشباب فرفع رصيده إلى 57 نقطة مؤمنا بها المركز الثاني والمقعد المباشر بدوري أبطال آسيا.

الاتحاد والنصر

احتفل الاتحاد بمركزه الثالث المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا بفوزه على مضيفه النصر 2/ 1 في المباراة التي أقيمت بملعب مرسول بارك.

سجل للاتحاد البرازيلي رومارينهو (19) وعبدالعزيز البيشي (78) وللنصر عبدالرزاق حمدالله (27) من ركلة جزاء، فيما أضاع نور الدين أمرابط ضربة جزاء للنصر في الشوط الأول تلت جزائية حمدالله، تصدى لها مارسيلو جروهي. كما أضاع البديل فهد المولد ضربة جزاء للاتحاد في الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس بادلي جونز. ورفع الاتحاد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد النصر عند 46 نقطة في المركز السادس. وجاءت المباراة في مجملها سريعة ومثيرة من الجانبين، كما شهدت احتكاكات واحتجاجات مستمرة من لاعبي الفريقين أجبرت حكم اللقاء على إخراج 8 بطاقات صفراوات وتاسعة حمراء كانت من نصيب لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود لتعمده الضرب بدون كرة.

العين والباطن

حسم الباطن بقاءه بعد أن وصل للنقطة 36 إثر تغلبه على مستضيفه العين 4/ 3 في مباراة دراماتيكية حبست أنفاس أبناء حفر الباطن وجرت في الباحة، وذلك قبل أن يقلب تأخره بثلاثية ليفوز برباعية أبقته بدوري الأضواء. وجاءت أحداث المباراة وسط تقلبات بعد أن تقدم الباطن بهدفي فابيو أبرو ومحمد راحي، قبل أن يعود العين الهابط قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، بقلب الطاولة ويحول خسارته ويتقدم بثلاثة أهداف، إلا أن المغربي يوسف الجبلي عادل عن طريق نقطة الجزاء، ثم تمكن محمد راحي من خطف أغلى الأهداف في الدقيقة 86.

القادسية وأبها

عاد القادسية أدراجه إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن ودع دوري المحترفين بالتعادل 1/ 1 مع ضيفه أبها في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، فيما ضمن أبها بقاءه للموسم الثالث على التوالي.

ورغم تقدم القادسية بهدف في الشوط الأول من نقطة الجزاء عن طريق الكولومبي أسبيريا، إلا أن أبها عاد في الشوط الثاني وأدرك التعديل عن طريق (ابن القادسية) صالح العمري في الدقيقة 86.

ضمك والتعاون

لم يخذل فريق ضمك، أمير منطقة عسير تركي بن طلال، وكان عند حسن ظنه به عندما حضر مباراة الفريق أمس أمام التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، حيث خطف فوزا مهما أمام التعاون 2/ 0 أبقاه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعد أن كان الفريق من بين أقرب المرشحين للهبوط في صورة طبق الأصل من الوضع الذي كان عليه الفريق في الموسم الماضي.

وقفز ضمك بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، للمركز العاشر بعد أن كان في أغلب فترات الموسم يحتل المركز الـ 15، وذلك قبل أن يحصد 6 نقاط في الجولتين الأخيرتين، في المقابل بقي التعاون على رصيده السابق 47 نقطة في المركز الرابع.

وجاء هدفا المباراة عن طريق هداف الفريق، الأرجنتيني إيميلو زيلايا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 41 و 52.

الجدير بالذكر أن ضمك كرر سيناريو الموسم الماضي عندما نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة بعد فوزه على الفتح 4 /3.

الأهلي والاتفاق

أنهى الأهلي موسمه بالخسارة أمام الاتفاق 1 /2 في المواجهة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث بقي في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

أما الاتفاق فأنهى الموسم في المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 47 نقطة.

وتقدم الاتفاق مبكراً عن طريق محمد الكويكبي الذي سجل في الدقيقة الخامسة، لكن محمد المجحد نجح في تعديل النتيجة سريعا بهدفه في الدقيقة الثامنة لينتهي عليهما الشوط الأول. وفي الشوط الثاني سجل الاتفاق هدف الترجيح في الدقيقة الـ 65 عن طريق علي هزازي.

أبرز الملامح

