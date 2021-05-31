20مدربا لخلافة شاموسكا في الفيصلي

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وكشف رئيس النادي فهد المدلج أن الـ 20 ملفا الخاصين بالمدربين سيتم فرزها خلال الأيام المقبلة وتقليصها إلى 4 ملفات لاختيار الاسم التدريبي الذي يتواءم مع المرحلة المقبلة ويلبي المتطلبات التاريخية في المشاركة الآسيوية الأولى للفريق من خلال اللعب بدوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة، وكذا نهائي السوبر الذي سيجمعه مع فريق الهلال (بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).
ويبرز من بين المدربين المرشحين، البرتغالي جواو بيدور مدرب فريق فاماليكاو البرتغالي الذي سبق له العمل كمساعد لمدرب إيفرتون الإنجليزي ماركو سيلفا.
ويتوقع أن تلامس خزانة النادي الـ 18 مليون ريال كعوائد مالية بعد إحراز الفيصلي لقب كأس الملك الذي خصص لبطلة 10 ملايين ريال كجائزة مالية للفريق البطل.
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