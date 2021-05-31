الدوري الاميركي للمحترفين: أتلانتا على بعد فوز من الدور الثاني

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واشنطن : بات أتلانتا هوكس على بعد فوز واحد من التأهل الى الدور الثاني من الادوار الاقصائية "بلاي اوف" عن المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بعدما تقدم 3 1 في السلسلة امام نيويورك نيكس بفوزه الاحد 113 96.

وقاد تراي يونغ فريقه الى الفوز مع 27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة فيما سجل جون كولينز 22 واضاف الايطالي دانيو غاليناري 21 من دكة البدلاء، مقابل 10 نقاط و15 متابعة لكلينت كابيلا.

وستكون الفرصة سانحة امام أتلانتا للتأهل للمرة الاولى منذ 2016 الى الدور الثاني عندما يتجه الى ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك الاربعاء.

وهو الانتصار الثالث عشر تواليًا لأتلانتا على ارضه، وهي اطول سلسلة في الدوري هذا الموسم، كما خسر مباراتين فقط على ملعبه من آخر 23.

كان يوليوس راندل الافضل من جانب الضيوف مع 23 نقطة، 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة فيما سجل أر جاي باريت 21 نقطة.