شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: سيراميكا تعرض لضغوط لرحيلي.. وريان قادر على قيادة هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، أنه قام بتغيير 18 لاعبا في صفوف الفريق لحجز تذكرة الصعود لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم، موضحا أن اللعب في دوري المظاليم يختلف في كل النواحي عن اللعب للدوري الممتاز.

وقال شعبان سليم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كانت فكرة الإبقاء عليَّ في تدريب الفريق بعد الصعود للدوري الممتاز جرئية جدا من مجلس الإدارة، وتسويقية في نفس الوقت؛ لأنها فكرة جديدة عن الأفكار المعتادة للفرق التي تصعد للممتاز".

وتابع المدير الفني السابق لسيراميكا: "نجحنا في ضم صفقات كبيرة، مثل محمد إبراهيم وصالح جمعة وعامر عامر، وكلها كانت أسماء تخدم الأهداف المستقبلية للفريق، ومع ذلك كان المجلس يتعرض لضغوط كبيرة من أجل التغيير على الصعيد الفني منذ لحظة الصعود للأضواء".

واستطرد: "قوام فريق سيراميكا يتكون من 18 لاعبا جديدا و12 لاعبا باقين من القوام الذي صعد من القسم الثاني للممتاز، وبعض الصفقات الجديدة حسمت موقفها، بعد الاقتناع التام بمشروع النادي، وهذا ساعدنا في بناء فريق يتمتع بالشخصية".

وأردف: "صالح جمعة لاعب مميز جدا على المستوى وطالبته بالعودة لنقطة الصفر لاستعادة مستواه، وكان ملتزما جدا للغاية في أوضة اللعب وحريصا على العودة لمستواه، ومتصالح مع نفسه بأن أسلوب حياته الشخصية انتقص كثيرا من موهبته".

واختتم حديثه بأن أحمد ياسر ريان، المعار من الأهلي، لاعب نموذجي على المستوى التكتيكي، موضحا أنه قادر على قيادة هجوم الأهلي في المستقبل ويتمتع بإمكانيات كبيرة.