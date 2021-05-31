شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: إلغاء الدوري سيكون قرارا جريئا لإنقاذ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البكرى سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، بفكرة إلغاء الموسم الكروى الجارى من الدورى، قائلا: نرحب بإلغاء الدوري لو كانت هناك طريقة لا تظلم أي ناد، وسيكون قرارا جريئا لإنقاذ الكرة المصرية".

وأضاف البكري سليم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "المقاصة لن يكون سببا في عرقلة جدول الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن ناديه مؤيد لأي قرار يخدم الصالح العام، والآن الكل يلعب على حسب الظروف بسبب كورونا، ولا أحد يستطيع التحكم في تلك الظروف التي نضطر في كثير من الأحيان الجميع لقبولها".

وتابع: "كان لنا رؤية سابقة أن المؤجلات ستؤثر على المواسم القادم، وهذا ما حدث بسبب تراكم عدد كبير من المباريات في ظل الظروف الراهنة بسبب كورونا".

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل، فى ربع نهائي كأس مصر لأجل غير مسمى.

وجاء قرار اتحاد الكرة استنادا للائحة المسابقات التى تمنع إقامة مباريات فى التوقف الدولي إذا ما تم استدعاء أكثر من لاعبين اثنين دوليين من طرف اللقاء.