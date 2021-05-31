شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: إلغاء الدوري أمر معقد ولدينا مقترحات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن اللجوء لإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم أمر مستبعد تماما ويُعقّد الأمور، قائلا: "لا أعتقد أن إلغاء الدوري هو حل وارد، والمقاولون سيقدم مقترحات لبطولة الموسم المقبل".

وأضاف عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "مش عايزين نرجع نتكلم عن إن الأزمة اللي بنعيشها حاليا بسبب استكمال الموسم الماضي، الكل يعلم أن الاستكمال كان بأمر الدولة، وكان لا بد من التكاتف معها لاستكمال الموسم".

وتابع المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "سأقترح حلولا للدوري، ولن أقول دوري المجموعتين، وممكن نعمل دوري من مجموعة واحدة ونلعب دور أول فقط وناخد أول 8 ويلعبوا تصفيات مع بعض، ونفس الأمر مع الأندية التي في أسفل الترتيب".

واختتم: "أعتقد أن اتحاد الكرة إذا خاطب وزارة الصحة بشأن أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ستكون هناك موافقة لذلك الأمر".

وتعادل فريق سموحة مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت باستاد الإسكندرية، تقدم عمر فتحي سافيولا بالهدف الأول للمقاولون العرب فى الدقيقة 13، قبل أن ينجح مصطفى فتحى فى إحراز التعادل بهدف رائع فى الدقيقة 27، ومع مطلع الشوط الثاني تقدم محمد نادي لسموحة فى الدقيقة 46، وعاد المقاولون للمباراة بهدف التعادل لمدافعه فاروقا نور الدين في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.