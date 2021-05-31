شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: كارتيرون أهدى الدوري للأهلي.. وأفشة لا يوجد له بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، عقب تعادل الأبيض أمام الجونة مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز على استاد الجونة.

وقال رضا عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية: "الدورى انتهى بشكل رسمى، كارتيرون أهدى اللقب إلى النادى الأهلى، عقب التعادل أمام الجونة، وهو من يتحمل المسئولية بمفرده، فلا أجد سببا واضحا لخروج شيكابالا واستبداله فى شوط المباراة الثانى، رغم الغيابات الكبيرة التى كان يعانى منها الزمالك، فكان لا بد من استمرار شيكابالا طوال المباراة، خاصةً بعد تألقه فى المباريات الأخيرة للفريق، وآخرها مباراة الإسماعيلي، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.

وأضاف عبد العال: الأهلى لديه 6 مباريات مؤجلة، ولذلك فهو الأقرب للتتويج بلقب الدورى العام، ولن يفرط فى هدايا باتريس كارتيرون، إلا إذا كان لبيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، رأى آخر.

وتابع: إن غياب محمد هانى عن الأهلي أمام الترجى التونسى لن يؤثر على أداء المارد الأحمر، قائلا: "محمد هانى لا يجيد الكرات العرضية، بالإضافة إلى تراجع الناحية الدفاعية للاعب، كما أن هناك العديد من الخيارات المميزة أمام بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى هذا المركز، مثل أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق".

وعن غياب أفشة قال عبد العال: محمد مجدى أفشة ليس له بديل بصفوف النادى الأهلى، وبالتالى فإن غيابه سيؤثر بشكل كبير على أداء الفريق أمام الترجى التونسى، وأتعجب من هجوم بعض جماهير الأهلى على أفشة والمطالبة بإشراك ناصر ماهر، فقد حصل ماهر على عدة فرص ولم يثبت جدارته حتى الآن.