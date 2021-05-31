شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: محاولات بالأهلي لتجهيز أفشة لمواجهة الترجي في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن هناك محاولات لتجهيز محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، من أجل اللحاق بمباراة فريقه ضد الترجي التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 18 يونيو المقبل على الاستاد الأولمبي برادس.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن هناك محاولات مكثفة لتجهيز أفشة من أجل اللحاق بمباراة الذهاب ضد الترجي، وسيخضع لبرنامج علاجي مكثف، وفرص اللاعب في اللحاق بمباراة الذهاب لا تزال قائمة، ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة العودة ضد بطل تونس بالقاهرة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وأضاف عبد الحفيظ، أن "أفشة" سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، يوم الجمعة الماضي، في لقاء السوبر الأفريقي الذي تُوج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.