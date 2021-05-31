شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلي طوارئ طول الوقت.. أفشة وهاني نزيلان جديدان بعد تعافي كل المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفارقة غريبة تخص مستشفى اللاعبين المصابين بالنادي الأهلي، والتي لا تتوقف عن استقبال لاعبين مصابين واحدا تلو الآخر، كان آخرهم محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، لاعبي الفريق الأحمر، واللذين تعرضا للإصابة في مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، حيث اشتكى أفشة من التواء في الكاحل بينما تعرض هاني لشد في العضلة الأمامية.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن محمد هاني سيغيب عن الأهلي لمدة 3 أسابيع، بينما سيغيب محمد مجدي أفشة لمدة أسبوعين، على أن يتحدد موقف الثنائي من المشاركة في المباريات وفقا لبرنامجهما التأهيلي واستجابتهما للعلاج.

ورغم أن مستشفى الأهلي شهد تراجعا ملحوظا في عدد حالات المصابين في الفترة الأخيرة وتعافي كل المصابين وانتظامهم في التدريبات الجماعية، ومن ثم مشاركة البعض منهم في المباريات، إلا أنه عاد لاستقبال نزيلين جديدين، وهما أفشة وهاني، ويرفض غلق أبوابه ولو بشكل مؤقت.

وعانى أكثر من لاعب من الإصابة في صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، منهم من غاب لفترات طويلة، مثل وليد سليمان وعلي معلول وجونيور أجايي ومحمد هاني ومحمود وحيد، ومنهم من غاب لفترات قصيرة، مثل أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وبدر بانون وأكرم توفيق وعمرو السولية وطاهر محمد وصلاح محسن.

يذكر أن أبرز المتعافين الثلاثي الغائب لفترات طويلة بسبب طبيعة إصاباتهم، وهم: كريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود.