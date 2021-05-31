شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بطاقة حمراء "للتحايل" الأبرز فى لقاء الجونة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجونة * الزمالك

المسابقة : الجولة 25 من بطولة الدورى العام

الملعب : استاد خالد بشارة (الجونة)

نتيجة المباراة : التعادل السلبي

حكم المباراة : محمود ناجي

المساعد الأول : محمود أبوالرجال

المساعد الثانى : أحمد لطفي

الحكم الرابع : أحمد صالح

حكام تقنية VAR: عمرو الشناوى، أحمد حمدي

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة : كانت المباراة ذات درجة صعوبة عالية؛ نتيجة الحالات والمخالفات والعقوبات الانضباطية واعتراض بعض اللاعبين والأجهزة الفنية وكانت أهم حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى : فى الدقيقة 58 يشهر الحكم البطاقة الحمراء للإنذار الثانى للاعب الجونة العربى بدر بداعى التحايل وقرار الحكم بطرد اللاعب غير صحيح نتيجة فقدان التوازن من لاعب الجونة العربى بدر أثناء الجرى، ولا يوجد تحايل من اللاعب.

الحالة الثانية : فى الدقيقة 71 مطالبة من لاعبى الزمالك بركلة جزاء الحكم قريب، ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة التنافس العادل والـVAR يؤكد على صحة قرار الحكم بعدم وجود مخالفة والقرار صحيح.

اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة باستثناء بعض الحالات والتى تحتاج إلى التمركز الصحيح والخروج من مسار اللعب.

العقوبات الانضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من لؤى وائل، عمرو السعداوى، العربى بدر، محمود الشبراوى من فريق الجونة فى الدقائق 30، 33، 38، 93 نتيجة الاعتراض على القرار والتهور وإضاعة الوقت، وفى الدقيقة 58 يشهر البطاقة الحمراء للإنذار الثانى للاعب الجونة العربى بدر نتيجة التحايل، وفى الدقيقة 2 من الشوط الأول كان يجب إشهار البطاقة الصفراء على الأقل للاعب الجونة عمر السعيد، نتيجة اللعب بتهور، كما أنذر كلا من محمد عبد الغنى، الونش، أسامة فيصل من الزمالك فى الدقائق 51، 56، 83 نتيجة الاعتراض على قرار الحكم وتعطيل الهجوم والتهور.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: أشار إلى حالة تسلل فى الدقيقة 72 بتقدير صحيح، تعاون مع الحكم بشكل كبير فى إدارة المبارة عن طريق communication system خاصة فى حالات المخالفات والعقوبات وحالات الاشتباك من بعض اللاعبين.

المساعد الثانى: قرارات صحيحة بخصوص استمرار اللعب نتيجة التمركز واليقظة.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: لم يتدخل الـVAR فى القرارات التحكيمية باستثناء التأكيد على قرار الحكم بعدم وجود مخالفة لصالح الزمالك.