شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بلقب أفريقيا للسلة على أنغام المهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الزمالك لكرة السلة ببطولة أفريقيا، على طريقتهم الخاصة، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـ NBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

واحتفل الفريق الأول للسلة بالزمالك في حمام السباحة بعد المباراة النهائية، وذلك على أنغام أغانى المهرجانات.

وسيطر الزمالك على مجريات المباراة من بدايتها، وقلص الفارق بينه وبين بطل تونس، وتمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، واستمرت السيطرة وإحكام لاعبى الزمالك قبضتهم على اللقاء، لينتهى بفوز الأبيض.

جاءت نتيجة الأشواط 17/22 للمنستيرى التونسى، و42/44 للزمالك، و51/55 للزمالك، و63/76 للزمالك

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.