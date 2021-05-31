شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأحد.. بن شرقي و ريان فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الثنائي أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، وأشرف بن شرقي، جناح الزمالك يتصدران ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأحد في الدوري الممتاز، بسبب انتهاء المباريات الثلاث بالتعادل.

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نادي الجونة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع نادي الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثانى عشر.

وتعادل فريق سموحة مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت باستاد الإسكندرية، تقدم عمر فتحي سافيولا بالهدف الأول للمقاولون العرب فى الدقيقة 13، قبل أن ينجح مصطفى فتحى فى إحراز التعادل بهدف رائع فى الدقيقة 27، ومع مطلع الشوط الثاني تقدم محمد نادي لسموحة فى الدقيقة 46، وعاد المقاولون للمباراة بهدف التعادل لمدافعه فاروقا نور الدين في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

وبهذه النتجة يحتل نادي سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل نادى المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول المسابقة برصيد 28 نقطة.

تعادل فريق الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد كشري، مع نظيره إنبي تحت القيادة الفنية لحلمي طولان، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أحمد العجوز بالهدف الأول لمصلحة إنبى فى شباك الإنتاج الحربي فى الدقيقة 58، وتعادل اللاعب محمد طلعت للإنتاج الحربى من علامة الجزاء في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، يحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

وجاء ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات الأحد 30 / 5 / 2021 كالتالي:

أشرف بنشرقي الزمالك 12

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 12

احمد سمير طلائع الجيش 11

عمر كمال المصري البورسعيدي 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

مصطفى فتحي سموحة 9

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 9

حسام حسن سموحة 9

محمد شريف الأهلي 9

رامي صبري إنبي 8

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 8

باسم مرسي مصر المقاصة 8