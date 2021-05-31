المقاصة: نرحب بإلغاء الدوري بطريقة عادلة للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن ناديه لن يكون سببا في عرقلة جدول الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن ناديه مؤيد لأي قرار يخدم الصالح العام.

وقال سليم في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" كان لنا رؤية سابقة أن المؤجلات ستؤثر على المواسم القادم، وهذا ما حدث بسبب تراكم عدد كبير من المباريات في ظل الظروف الراهنة بسبب كورونا".

وأوضح، أن ناديه لن يكون سببا في عرقلة جدول الدوري، لافتا أن مصر المقاصة كان يرغب في عدم اكمال الموسم الماضي خوفا مما وصل إليه الدوري في الموسم المقبل.

وتابع:" الآن نلعب على حسب الظروف بسبب كورونا ولا أحد يستطيع التحكم في تلك الظروف التي نضطر في كثير من الأحيان لقبولها".

وأتم سليم تصريحاته:" نرحب بإلغاء الدوري لو كان هناك طريقة لا تظلم أي نادي وسيكون قرار جريء لانقاذ الكرة المصرية".