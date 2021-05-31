المقاولون: سنقدم مقترحات للموسم المقبل.. وإلغاء الدوري ليس حل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن إلغاء بطولة الدوري ليس حل، مشيراً إلى أن الفريق سيقدم مقترحات لبطولة الموسم المقبل.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "سأقترح حلول للدوري، ولن أقول دوري المجموعتين، وممكن نعمل دوري من مجموعة واحدة ونلعب دور أول فقط وناخد اول ٨ ويلعبوا تصفيات مع بعض، ونفس الامر مع الاندية التي في أسفل الترتيب".

وأضاف: "يجب أن ننهي هذا الموسم، ويجب أن يكون لدينا قناعة أن يكون هناك موسم استثنائي في الدوري".

وتابع: "أعتقد أن اتحاد الكرة اذا خاطب وزارة الصحة بشأن أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ستكون هناك موافقة لذلك الأمر".

واختتم محمد عادل: "لا أعتقد أن إلغاء الدوري هو حل وارد".