رئيس الزمالك: بطولة أفريقيا للسلة ستُكتب في تاريخ النادي.. ولن ندخر أي جهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن بطولة أفريقيا لكرة السلة ستُكتب في تاريخ النادي الأبيض، مطالباً من جماهير الفريق إعطاء اللجنة المكلفة لإدارة النادي الصبر.

وتُوج الزمالك بطلا لبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا برعاية الـNBA بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63-76) في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "جميعنا نتكاتف من أجل مصلحة الزمالك، وعملنا دافع نفسي ومعنوي للاعبي كرة السلة، والشكر للجهاز الفني والمجلس السابق، ونادي الزمالك أكبر مننا جميعا".

وأضاف: "شرف لنا التتويج ببطولة افريقيا للسلة تحت رعاية NBA، نادي الزمالك عظيم ومن المهم أن تؤدي ما عليك وألا تدخر أي جهد، وسنذهب لاستقبال فريق السلة، واللاعبين تفوقوا على أنفسهم، وكان نفسهم يرجعوا بالكاس، وهذه البطولة ستكتب في تاريخ النادي".

وعن صرف مكافأت للاعبين، قال لبيب: "ربنا يعينا على اللي عندنا".

وبسؤاله عن التهنئة المتبادلة بين الأهلي والزمالك: "نتنافس منافسة شريفة في الملعب، وخارج الملعب تربطنا علاقة محترمة، وكل شخص يعمل لصالح ناديه، واتمنى الا يكون فيه تعصب بعد ذلك، والتهنئة بين الاهلي والزمالك أعادت القيم والمبادئ".

واختتم لبيب تصريحاته: "أقول لجماهير الزمالك أننا لن ندخر أي جهد لرفعة نادي الزمالك، ولكن نريد بعض الصبر".