حجازي يعلن استمراره مع اتحاد جدة السعودي الموسم القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

أعلن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، استمراره ضمن صفوف النمور الموسم القادم.

وشارك حجازي في فوز اتحاد جدة على حساب النصر بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك" ضمن حسابات الجولة الـ30 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد حجازي في تصريحات تليفزيونية لقناة الرياضية السعودية، إن فريق اتحاد جدة قدم موسم جيد جدا، مضيفا: "حققنا جزء من أهداف الفريق، نستطيع البناء على ما تحقق للموسم القادم، بإذن الله متواجد الموسم القادم مع الاتحاد".

ويلعب حجازي معارا من فريق ويست بروميتش ألبيون، إلى اتحاد جدة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وهبط ويست بروميتش إلى تشامبيون شيب بعد احتلاله المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البريميرليج الموسم السابق.

وقدم حجازي الشكر لجماهير الاتحاد: "أشكر الجماهير، ثاني مباراة بحضور الجماهير بعد غياب، أعطوا للمباراة حماس وطعم، أهم شيء في اللعبة الجمهور".

واختتم حديثه عن مواجهة النصر، قال: "احترمنا النصر على ملعبهم هو فريق قوي، ونجحنا أن نجعل المباراة تسير في الاتجاه الذي نريده".