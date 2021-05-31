بـ 10 لاعبين.. الجونة يقتنص تعادلا بشق الأنفس أمام الزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة-علي البهجي:

خطف فريق الجونة تعادلا غاليًا، مساء اليوم الأحد، بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة الـ 25 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما رفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الحادي عشر.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط : إمام عاشور – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف إبراهيم أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى : إسلام طارق.

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب – محمد يكن.

الوسط: عمرو بركات – عربي بدر - سيرجي أكا - لؤي وائل – نور السيد.

الهجوم: عمر السعيد.

أحداث المباراة

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى لكن دون خطورة واضحة، لتشهد الدقيقة 7 أول كرة خطيرة من جانب الجونة، بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن محمد عبد الغني أبعد الكرة عن مرماه لركلة ركينة.

وأهدر اللاعب يوسف أوباما هدفا محققا للزمالك في الدقيقة 12، بعد عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ليسدد اوباما الكرة في يد الحارس.

وحاول عمرو بركات استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 24، لكن الكرة تصدى لها ببراعة الحارس محمد عواد.

وحصل لؤي وائل لاعب الجونة على بطاقة صفراء في الدقيقة 30، أعقبها بطاقة اخرى لزميله في الفريق العربي بدر في الدقيقة 34.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الصفراء في وجه العربي بدر لاعب الجونة مع حلول الدقيقة 38 بعد تدخل قوي ضد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وتعرض العربي بدر للطرد في الدقيقة 59، بعد حصوله على الانذار الثاني والسقوط داخل منطقة جزاء الزمالك مطالبا بركلة جزاء ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وشهدت الدقيقة 70 خروج اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا ودخل أسامة فيصل بدلا منه، لتنشيط الجوانب الهجومية للزمالك، وأعقبه دخول اسلام جابر بدلا من اللاعب أشرف بنشرقي.

وأهدر سيف جعفرر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 90-2، بعد تصويب من سيف الدين الجزيري ليتصدى لها حارس الجونة لتصل لجعفر داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بشكل غريب أعلى العارضة.