تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي النهائي لموسم 2020/2021 “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، بعد نتائج مباريات اليوم الأحد 30-5-2021، لحساب الجولة الأخيرة، والتي شهدت تسليم الهلال اللقب الـ17 في تاريخه.

اختتم البطل نادي الهلال الدوري السعودي 2020/2021، بتحقيق الفوز على ضيفه الفيصلي بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بمدينة الرياض.

وعلى الرغم من خسارة الفيصلي أمام الهلال، وإبتعاده بشكل كبير للغاية عن أول 3 مراكز، المؤهلين إلى بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، إلا أنه ضمن المشاركة في المسابقة القارية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بلقب كأس ملك السعودية، على حساب التعاون.

وفاز وصيف بطل الدوري السعودي، نادي الشباب على نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة على استاد الأمير خالد بن سلطان، ليضمن بذلك المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بينما هبط الوحداوي إلى دوري الدرجة الأولى.

وعلى ملعب مرسول بارك، أسقط نادي الاتحاد مستضيفه النصر بهدفين مقابل هدف واحد في قمة مباريات الجولة الأخيرة، ليتراجع العالمي إلى المركز الخامس، ويضمن العميد المشاركة في الملحق المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021/2022.

وفي النصف الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث صراع البقاء، نجح ضمك في حجز مقعده مع الكبار في الموسم المقبل، بعدما فاز على نادي التعاون بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وتعادل أبها مع القادسية بنتيجة (1-1)، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ليضمن زعيم الجنوب البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، ويهبط بنو قادس إلى دوري الدرجة الأولى.

ونجا فريق الباطن هو الآخر من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما فاز على العين الذي تأكد هبوطه منذ أكثر من 8 جولات تقريبًا، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

جدول ترتيب الدوري السعودي النهائي لموسم 2020/2021 «الهلال بطلًا للمرة 17»