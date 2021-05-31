الدوري السعودي | الاتحاد يُسقط النصر في قمة مباريات الجولة الأخيرة

أسقط الاتحاد مستضيفه النصر على ملعب مرسول بارك، بهدفين مقابل هدف واحد، في قمة مباريات الجولة الأخيرة (30)، في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، اليوم الأحد 30-5-2021.

وسجل اهداف الاتحاد كل من، روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة (19)، وعبدالعزيز علي البيشي (78)، بينما سجل هدف النصر الوحيد، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (27).

وبهذه النتيجة، أنهى نادي الاتحاد موسم 2020/2021 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 56 نقطة، ويضمن المشاركة بشكلٍ رسمي في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

في المقابل، تراجع نادي النصر إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة، ويترك المركز الخامس لصالح الاتفاق الذي انتصر على أهلي جدة لحساب الجولة ذاتها.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والاتحاد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وجاءت أولى الفرص في الدقيقة الثامنة لصالح نادي النصر، عبر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سدد كرة تصدى لها الحارس مارسيلو جروهي.

ووضع المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا “رومارينيو”، فريق الاتحاد في المقدمة، بعدما سجل الهدف في الدقيقة (19)، بعد جميلة فنية رائعة ضرب بها دفاع النصر.

وتحصل نادي النصر على ضربة جزاء في الدقيقة (26)، بعد إعاقة من عبدالله مادو على سامي النجعي داخل المنطقة، تولى تنفيذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح مسجلًا هدف التعادل للعالمي.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء ثانية لنادي النصر في الدقيقة (31)، بعدما تعرض سامي النجعي لإعاقة من أحمد حجازي داخل المنطقة، وترك حمدالله تنفيذها لزميله نورالدين أمرابط الذي أهدرها مع تألق الحارس مارسيلو جروهي.

وسجل المدافع أحمد حجازي هدف التقدم الثاني لنادي الاتحاد في الدقيقة (39)، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب خطأ من المدافع المصري على لاعب النصر، قبل أن يضرب الكرة بالرأس في شباك جروهي.

وفي الشوط الثاني كاد عبد الرزاق حمدالله يخطف هدف التقدم لنادي النصر، بعدما قابل عرضية أمرابط برأسية قوية علت المرمى بقليل.

وسجل عمر هوساوي الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة (78)، برأسية بعد كرة عرضية من ضربة حرة مباشرة نفذها هنريكي، لتصبح النتيجة (2-1) لصالح العميد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، احتسب الحكم ضربة جزاء لنادي الاتحاد أهدرها فهد المولد، وبعدها أشهر الحكم البطاقة الحمراء لعبد الرحمن العبود، لتنتهي المباراة بفوز العميد على النصر (2-1).